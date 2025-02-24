Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 12 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 12 шайб. На счету Александра Овечкина 882 гола.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 46 матчей, в которых забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.