Результаты матчей МХЛ 23 февраля 2025 года

В воскресенье, 23 февраля, прошёл один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Результаты матчей МХЛ 23 февраля:

«Динамо» Санкт-Петербург — «Динамо-Шинник» — 4:2.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 76 очков после 44 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 72 очка. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 63 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 70 очков за 44 матча. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (70), на третьем — «Омские Ястребы» (68).