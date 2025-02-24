Александр Овечкин оформил 32-й хет-трик в карьере в НХЛ и сравнялся с Филом Эспозито

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Этот хет-трик стал для Овечкина 32-м в карьере в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Филом Эспозито.
Овечкина и Эспозито по количеству хет-триков в НХЛ опережают Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.
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