Гол Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтбургее (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер (дубль), Джимми Веси и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. За «Питтбург» отличились российский форвард Евгений Малкин и Райан Ши (дубль).

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» проведудт встречу с «Айлендерс».

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