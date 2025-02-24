Гол Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтбургее (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Гласс, Хайнен) – 12:53 1:1 Кайлли (Миллер, Смит) – 19:12 (pp) 1:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 37:00 2:2 Ши (Малкин, Карлссон) – 40:57 3:2 Ши (Кросби, Хейз) – 43:31 3:3 Веси (Трочек, Линдгрен) – 44:21 3:4 Фокс (Смит, Зибанеджад) – 51:26 3:5 Миллер (Веси) – 59:53
В составе победителей голами отметились Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер (дубль), Джимми Веси и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. За «Питтбург» отличились российский форвард Евгений Малкин и Райан Ши (дубль).
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» проведудт встречу с «Айлендерс».
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