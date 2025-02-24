Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по числу победных голов в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами, одна из которых стала решающей в матче. Таким образом, 39-летний россиянин отметился 135-м победным голом в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «столичных» сравнялся с лидирующим по этому показателю чешским форвардом Яромиром Ягром.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.

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