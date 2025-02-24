Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил на вопрос о причинах успеха «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Овечкин ответил на вопрос о причинах успеха «Вашингтона» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о причинах успеха «столичных» в нынешнем сезоне.

«Почему «Вашингтон» так успешен в этом сезоне? Мы наслаждаемся. Мы держимся вместе, несмотря ни на что. У нас бывают взлёты и падения, но что мне нравится в нашей команде, так это то, что мы держимся вместе, играем друг за друга и каждый знает свою роль», — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.

Материалы по теме
ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!
Видео
ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android