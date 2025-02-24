Овечкин ответил на вопрос о причинах успеха «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о причинах успеха «столичных» в нынешнем сезоне.

«Почему «Вашингтон» так успешен в этом сезоне? Мы наслаждаемся. Мы держимся вместе, несмотря ни на что. У нас бывают взлёты и падения, но что мне нравится в нашей команде, так это то, что мы держимся вместе, играем друг за друга и каждый знает свою роль», — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.