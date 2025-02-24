Овечкин рассказал, чем занимался во время перерыва на Турнир четырёх наций

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, чем он занимался во время перерыва на Турнир четырёх наций.

«Просто отдыхал. Отдыхал и наслаждался временем со своей семьёй. Провёл несколько тренировок с Каспарайтисом. Это было хорошее время. А сейчас самое важное — быть здоровым», — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.