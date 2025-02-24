Александр Овечкин повторил редчайшее достижение трёх легенд НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами. Таким образом, теперь 39-летний Овечкин записал на свой счёт 152 гола в НХЛ в возрасте 36 лет и старше, повторив редчайшее достижение легенд НХЛ. Лишь трём хоккеистам в возрасте 36+ удалось забить в лиге 150+ голов: Горди Хоу (235), Джону Буцику (193) и Теэму Селянне (192).

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.