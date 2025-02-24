Овечкин поделился эмоциями от празднования гола в ворота «Эдмонтона» со своим сыном

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о праздновании одного из голов в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) со своим сыном.

— Ты дал кулачок своему сыну после гола. Разделить такой момент погони с семьёй — что это значит для тебя?

— Это значит очень много. Мои дети любят хоккей, они знают каждого игрока. Очевидно, мы играли с одной из лучших команд лиги, двух лучших хоккеистов НХЛ. Здорово победить, здорово забить несколько голов. Так что, уверен, дети счастливы, — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.