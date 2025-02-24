Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» крупно обыграть «Сиэтл»

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голом отметились Брэндон Хагель, Люк Гленденинг, Ник Пол и российский нападающий Никита Кучеров. За «Сиэтл» отличился Шейн Райт.

«Тампа» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 68 очков в 56 матчах. «Сиэтл» занимает 13-е место на Западе, набрав 54 очка в 59 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном», а «Сиэтл» встретится с «Сент-Луисом».

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