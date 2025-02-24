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Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» крупно обыграть «Сиэтл»

Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» крупно обыграть «Сиэтл»
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хагель (Макдона, Лиллеберг) – 29:27 (sh)     2:0 Кучеров (Пойнт) – 51:15     3:0 Гленденинг (Аткинсон, Эйссимонт) – 52:58     3:1 Райт (Монтур, Махура) – 55:24     4:1 Пол (Хагель, Чирелли) – 58:14    

В составе победителей голом отметились Брэндон Хагель, Люк Гленденинг, Ник Пол и российский нападающий Никита Кучеров. За «Сиэтл» отличился Шейн Райт.

«Тампа» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 68 очков в 56 матчах. «Сиэтл» занимает 13-е место на Западе, набрав 54 очка в 59 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном», а «Сиэтл» встретится с «Сент-Луисом».

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