Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Колорадо»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Брэйден Шенн, Колтон Парэйко и Дилан Холлоуэй. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу. За «Колорадо» отличился Девон Тэйвз.

«Сент-Луис» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 58 очками. «Колорадо» занимает шестое место, в активе команды 68 баллов.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сиэтлом», а «Колорадо» встретится с «Нью-Джерси».