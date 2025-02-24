Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» одержать победу в матче с «Колорадо»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Макар, Лехконен) – 07:49 1:1 Шенн (Кайру, Фолк) – 30:45 2:1 Парэйко (Бучневич, Томас) – 34:13 3:1 Холлоуэй (Фолк, Кайру) – 39:50
В составе победителей голами отметились Брэйден Шенн, Колтон Парэйко и Дилан Холлоуэй. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу. За «Колорадо» отличился Девон Тэйвз.
«Сент-Луис» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 58 очками. «Колорадо» занимает шестое место, в активе команды 68 баллов.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сиэтлом», а «Колорадо» встретится с «Нью-Джерси».
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