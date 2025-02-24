Александр Овечкин назвал будущего капитана «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) рассказал, что считает канадского форварда столичной команды Тома Уилсона будущим капитаном.

— Сегодня во время эфира я сказал, что Том Уилсон сравнялся с тобой по количеству голов и что это команда Тома Уилсона. Прежде всего, хочу узнать, услышав это во время перерыва, ты думал: «О боже мой, я заберу это звание обратно»? (смеётся)

— Всё так, Тим, всё так (смеётся). Я слышал это. Всё верно, это его команда. Он будущий капитан (улыбается), — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.

Напомним, в матче с «Эдмонтоном» российский форвард оформил хет-трик, Том Уилсон забросил в этой встрече шайбу и сделал результативную передачу.