Александр Овечкин назвал будущего капитана «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) рассказал, что считает канадского форварда столичной команды Тома Уилсона будущим капитаном.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
— Сегодня во время эфира я сказал, что Том Уилсон сравнялся с тобой по количеству голов и что это команда Тома Уилсона. Прежде всего, хочу узнать, услышав это во время перерыва, ты думал: «О боже мой, я заберу это звание обратно»? (смеётся)
— Всё так, Тим, всё так (смеётся). Я слышал это. Всё верно, это его команда. Он будущий капитан (улыбается), — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.
Напомним, в матче с «Эдмонтоном» российский форвард оформил хет-трик, Том Уилсон забросил в этой встрече шайбу и сделал результативную передачу.
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