Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин назвал будущего капитана «Вашингтона»

Александр Овечкин назвал будущего капитана «Вашингтона»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) рассказал, что считает канадского форварда столичной команды Тома Уилсона будущим капитаном.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

— Сегодня во время эфира я сказал, что Том Уилсон сравнялся с тобой по количеству голов и что это команда Тома Уилсона. Прежде всего, хочу узнать, услышав это во время перерыва, ты думал: «О боже мой, я заберу это звание обратно»? (смеётся)

— Всё так, Тим, всё так (смеётся). Я слышал это. Всё верно, это его команда. Он будущий капитан (улыбается), — сказал Овечкин в эфире NHL on TNT.

Напомним, в матче с «Эдмонтоном» российский форвард оформил хет-трик, Том Уилсон забросил в этой встрече шайбу и сделал результативную передачу.

Материалы по теме
ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!
Видео
ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android