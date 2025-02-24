Овечкин вырвался в лидеры гонки российских снайперов сезона, оторвавшись от Кучерова

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами.

После данного матча в активе Овечкина стало 29 заброшенных шайб в текущем сезоне регулярки. Таким образом, он вышел на чистое первое место гонки российских снайперов, оторвавшись от форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на три шайбы (26)

На третьем строчке находятся сразу три нападающих — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») — у них по 23 гола.

Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито