Овечкин вырвался в лидеры гонки российских снайперов сезона, оторвавшись от Кучерова

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами.
После данного матча в активе Овечкина стало 29 заброшенных шайб в текущем сезоне регулярки. Таким образом, он вышел на чистое первое место гонки российских снайперов, оторвавшись от форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на три шайбы (26)
На третьем строчке находятся сразу три нападающих — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») — у них по 23 гола.
Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито
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