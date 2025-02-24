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25 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»

25 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стил (Бек, Сеси) – 02:10     1:1 Энгвалль (Маклин, Гэткомб) – 23:44     1:2 Робертсон (Хинц, Бурк) – 28:48     2:2 Палмьери (Деанджело, Нельсон) – 28:55     2:3 Робертсон (Хинц, Дюшейн) – 35:53 (pp)     2:4 Робертсон (Джонстон, Дюшейн) – 37:28 (pp)     3:4 Дюклер (Хорват) – 49:17    

У победителей голами отличились канадский форвард Сэм Стил и американский нападающий Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик в ворота «Айлендерс».

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились шведский форвард Пьер Энгвалль, американский нападающий Кайл Палмьери и канадец Энтони Дюклер. На счету российского вратаря Ильи Сорокина 25 сейвов.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт дома 26 февраля с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Даллас» продолжит выездную серию и встретится с «Коламбус Джекетс» также 26 февраля.

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