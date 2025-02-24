25 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»
Поделиться
В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стил (Бек, Сеси) – 02:10 1:1 Энгвалль (Маклин, Гэткомб) – 23:44 1:2 Робертсон (Хинц, Бурк) – 28:48 2:2 Палмьери (Деанджело, Нельсон) – 28:55 2:3 Робертсон (Хинц, Дюшейн) – 35:53 (pp) 2:4 Робертсон (Джонстон, Дюшейн) – 37:28 (pp) 3:4 Дюклер (Хорват) – 49:17
У победителей голами отличились канадский форвард Сэм Стил и американский нападающий Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик в ворота «Айлендерс».
В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились шведский форвард Пьер Энгвалль, американский нападающий Кайл Палмьери и канадец Энтони Дюклер. На счету российского вратаря Ильи Сорокина 25 сейвов.
Следующий матч «Айлендерс» проведёт дома 26 февраля с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Даллас» продолжит выездную серию и встретится с «Коламбус Джекетс» также 26 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
06:47
-
06:40
-
06:33
-
06:33
-
06:04
-
05:36
-
04:37
-
04:35
-
03:28
-
03:18
-
03:02
-
02:55
-
02:38
-
02:22
-
00:45
-
00:38
-
00:23
- 23 февраля 2025
-
23:59
-
23:40
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:42
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
20:14