25 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»

В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

У победителей голами отличились канадский форвард Сэм Стил и американский нападающий Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик в ворота «Айлендерс».

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились шведский форвард Пьер Энгвалль, американский нападающий Кайл Палмьери и канадец Энтони Дюклер. На счету российского вратаря Ильи Сорокина 25 сейвов.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт дома 26 февраля с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Даллас» продолжит выездную серию и встретится с «Коламбус Джекетс» также 26 февраля.