Александр Овечкин установил невероятное достижение в НХЛ. Такого не делал никто в истории

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами.

После данного матча в активе российской звезды НХЛ стало 882 гола в матчах регулярки. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить 200+ шайб за три разных десятилетия. В первом десятилетии XXI века у Овечкина 245 голов, во втором — 437, в третьем теперь — 200.

До рекорда Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках Овечкину осталось забросить 12 шайб.

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