После хет-трика в ворота «Ойлерз» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забросил три шайбы.

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,71. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 5 апреля во время домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 13 апреля в матче «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент отставание от рекорда составляет 12 заброшенных шайб.