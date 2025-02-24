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После хет-трика в ворота «Ойлерз» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

После хет-трика в ворота «Ойлерз» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забросил три шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,71. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 5 апреля во время домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 13 апреля в матче «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент отставание от рекорда составляет 12 заброшенных шайб.

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