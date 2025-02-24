«Вашингтон» — в шаге от повторения собственного клубного рекорда всех времён
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3, благодаря чему они приблизились к собственному рекорду.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
После данной победы «Кэпиталз» продлили свою домашнюю серию с набранными очками до 16 игр — это вторая по продолжительности серия в истории клуба, уступающая только серии из 17 игр в сезоне-2016-17.
В ближайшее время «Вашингтону» предстоит провести четыре домашних матча в НХЛ кряду: с «Калгари Флэймз», «Сент-Луис Блюз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттавой Сенаторз».
Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито
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