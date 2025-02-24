«Вашингтон» — в шаге от повторения собственного клубного рекорда всех времён

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3, благодаря чему они приблизились к собственному рекорду.

После данной победы «Кэпиталз» продлили свою домашнюю серию с набранными очками до 16 игр — это вторая по продолжительности серия в истории клуба, уступающая только серии из 17 игр в сезоне-2016-17.

В ближайшее время «Вашингтону» предстоит провести четыре домашних матча в НХЛ кряду: с «Калгари Флэймз», «Сент-Луис Блюз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттавой Сенаторз».

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