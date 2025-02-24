39-летний Александр Овечкин — с отрывом лучший снайпер «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами.

После данного матча в активе Овечкина стало 29 заброшенных шайб в текущем сезоне регулярки. Таким образом, он вышел на чистое первое место гонки снайперов «Вашингтона» в этом сезоне. На второй строчке снайперского списка в клубе идёт канадец Том Уилсон, на счету которого 26 голов.

На третьей строчке расположился белорус Алексей Протас — 23 шайбы.

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