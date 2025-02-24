Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, Захарян забил первый гол в сезоне. Главное к утру
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился крупной победой «столичных», российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил первый гол в текущем сезоне, отличившись в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом», «Ливерпуль» на выезде всухую уверенно победил «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать крупную победу над «Эдмонтоном».
- Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Леганес» в Ла Лиге.
- «Ливерпуль» на выезде всухую обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.
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