Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, Захарян забил первый гол в сезоне. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился крупной победой «столичных», российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил первый гол в текущем сезоне, отличившись в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом», «Ливерпуль» на выезде всухую уверенно победил «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».