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24 февраля главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ, НБА, рекорд, Александр Овечкин, Арсен Захарян

Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, Захарян забил первый гол в сезоне. Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился крупной победой «столичных», российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил первый гол в текущем сезоне, отличившись в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом», «Ливерпуль» на выезде всухую уверенно победил «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать крупную победу над «Эдмонтоном».
  2. Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Леганес» в Ла Лиге.
  3. «Ливерпуль» на выезде всухую обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.
  4. Гол Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Рейнджерс».
  5. Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах.
  6. Лидер НБА «Кливленд» обыграл «Мемфис». У Митчелла — 33 очка, Мобли оформил дабл-дабл.
  7. Александр Овечкин оформил 32-й хет-трик в карьере в НХЛ и сравнялся с Филом Эспозито.
  8. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в Бундеслиге. Кейн вышел на замену во втором тайме.
  9. Александр Овечкин повторил редчайшее достижение трёх легенд НХЛ.
  10. «ПСЖ» без Сафонова на выезде обыграл «Лион» в 23-м туре Лиги 1.
  11. Александр Овечкин установил невероятное достижение в НХЛ. Такого не делал никто в истории
  12. Гол Никиты Кучерова помог «Тампе» крупно обыграть «Сиэтл».
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