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Александр Овечкин превзошёл достижение Бретта Халла. Впереди — только Гретцки и Хоу

Александр Овечкин превзошёл достижение Бретта Халла. Впереди — только Гретцки и Хоу
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

После данного матча в активе Овечкина 121 забитый гол в феврале за карьеру в НХЛ, благодаря чему он превзошёл по этому показателю легендарного Бретта Халла, в активе которого 118 таких голов. Больше Овечкина в феврале в регулярке забили только Уэйн Гретцки — 136 и Горди Хоу — 151 гол.

Напомним, Овечкин на текущий момент занимает первое место с списке лучших снайперов клуба текущего сезона, а также в списке лучших российских снайперов лиги.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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