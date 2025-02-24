Александр Овечкин превзошёл достижение Бретта Халла. Впереди — только Гретцки и Хоу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

После данного матча в активе Овечкина 121 забитый гол в феврале за карьеру в НХЛ, благодаря чему он превзошёл по этому показателю легендарного Бретта Халла, в активе которого 118 таких голов. Больше Овечкина в феврале в регулярке забили только Уэйн Гретцки — 136 и Горди Хоу — 151 гол.

Напомним, Овечкин на текущий момент занимает первое место с списке лучших снайперов клуба текущего сезона, а также в списке лучших российских снайперов лиги.

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