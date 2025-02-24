Овечкин дал первые комментарии после хет-трика «Эдмонтону», упомянув погоню за Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и прокомментировал данное событие.
«Возможно ли побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне? Надо двигаться, игра за игрой. Сегодня у меня было несколько хороших моментов, чтобы забить больше, но я возьму и три шайбы», — приводит слова Овечкина из послематчевого интервью официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин на текущий момент занимает первое место с списке лучших снайперов клуба текущего сезона, а также в списке лучших российских снайперов лиги. Он стал первым игроком в истории НХЛ с 200+ голами в трёх разных десятилетиях.
Овечкин вернулся к тренировкам с командой после перелома
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