Александр Овечкин повторил редкое достижение, покорявшееся лишь Бретту Халлу в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3), повторил редкое достижение известного хоккеиста Бретта Халла.

Три шайбы Овечкина стали первыми для него в матчах с франшизой «Эдмонтона». Таким образом, теперь у него есть хет-трики против 20 разных франшиз. По этому показателю 39-летний форвард сравнялся как раз с рекордным результатом Халла в истории НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярки Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.