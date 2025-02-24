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Александр Овечкин повторил редкое достижение, покорявшееся лишь Бретту Халлу в НХЛ

Александр Овечкин повторил редкое достижение, покорявшееся лишь Бретту Халлу в НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3), повторил редкое достижение известного хоккеиста Бретта Халла.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

Три шайбы Овечкина стали первыми для него в матчах с франшизой «Эдмонтона». Таким образом, теперь у него есть хет-трики против 20 разных франшиз. По этому показателю 39-летний форвард сравнялся как раз с рекордным результатом Халла в истории НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярки Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

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