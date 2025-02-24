Вратарь «Вашингтона» Линдгрен эмоционально высказался об Овечкине после его хет-трика
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал хет-трик российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз»
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
«Я вам говорю, он поражает меня каждый день. Он действительно лучший. Я так благодарен, что он из «Вашингтон Кэпиталз», и я счастлив делить с ним одну раздевалку — это невероятно», — приводит слова американского вратаря пресс-служба НХЛ.
Овечкин закончил матч с показателем полезности «+3». Кроме Овечкина, у «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и Дилан Строум. За «Эдмонтон» забили Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джефф Скиннер.
Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито
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