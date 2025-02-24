Вратарь «Вашингтона» Линдгрен эмоционально высказался об Овечкине после его хет-трика

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал хет-трик российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз»

«Я вам говорю, он поражает меня каждый день. Он действительно лучший. Я так благодарен, что он из «Вашингтон Кэпиталз», и я счастлив делить с ним одну раздевалку — это невероятно», — приводит слова американского вратаря пресс-служба НХЛ.

Овечкин закончил матч с показателем полезности «+3». Кроме Овечкина, у «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и Дилан Строум. За «Эдмонтон» забили Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джефф Скиннер.

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