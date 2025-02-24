Видео хет-трика Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).
Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке матча. Одна из шайб Овечкина стала победной в матче.
39-летний россиянин отметился 135-м победным голом в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «столичных» сравнялся с лидирующим по этому показателю чешским форвардом Яромиром Ягром. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.
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