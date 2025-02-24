Андрей Назаров отреагировал на хет-трик Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона»

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).
«Хет-трик – великое дело. Видно, что Саша очень хорошо отдохнул во время паузы на Турнир четырёх наций, и в то же время поработал в Майами с нашим добрым старым другом Дарюсом Каспарайтисом. У Дарюса, наверное, после такой рекламы цена за тренировки вырастет в разы. А если серьёзно, то хочется поздравить Сашу. До рекорда Гретцки всё ближе. Главное, обойтись без травм.
Мы видим, какая ситуация сложилась в мире. Если ты слабый, то можно сразу класть голову на стол. Поэтому только с сильными общаются и слушают их. А сильны мы тогда, когда вместе плечом к плечу идём вперёд, не оглядываясь назад, сплотившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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