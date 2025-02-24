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Андрей Назаров отреагировал на хет-трик Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона»

Андрей Назаров отреагировал на хет-трик Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона»
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

«Хет-трик – великое дело. Видно, что Саша очень хорошо отдохнул во время паузы на Турнир четырёх наций, и в то же время поработал в Майами с нашим добрым старым другом Дарюсом Каспарайтисом. У Дарюса, наверное, после такой рекламы цена за тренировки вырастет в разы. А если серьёзно, то хочется поздравить Сашу. До рекорда Гретцки всё ближе. Главное, обойтись без травм.

Мы видим, какая ситуация сложилась в мире. Если ты слабый, то можно сразу класть голову на стол. Поэтому только с сильными общаются и слушают их. А сильны мы тогда, когда вместе плечом к плечу идём вперёд, не оглядываясь назад, сплотившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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