Реакция Овечкина на хет-трик в ворота «Эдмонтона». Видео

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи. Одна из шайб Овечкина стала победной в матче. Россиянин бурно праздновал каждую заброшенную шайбу, которая приближала его к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

ВИДЕО

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.