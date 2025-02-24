Макар уступил лишь двум легендарным защитникам НХЛ по скорости набора 400 очков в лиге

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3) и довёл общее количество своих очков в НХЛ до 400. Всего в лиге канадский игрок обороны провёл 374 матча в регулярных чемпионатах.

Макар уступил лишь двум легендарным защитникам НХЛ по скорости набора 400 очков в лиге. Быстрее него до этой отметки добрались защитники Пол Коффи (359 матчей) и Бобби Орр (333).

За 374 матча в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Макар забросил 108 шайб и отдал 292 результативные передачи. Макар получил приз лучшему защитнику НХЛ и лучшему игроку плей-офф сезона-2021/2022, в котором он стал обладателем Кубка Стэнли.