Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар уступил лишь двум легендарным защитникам НХЛ по скорости набора 400 очков в лиге

Макар уступил лишь двум легендарным защитникам НХЛ по скорости набора 400 очков в лиге
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:3) и довёл общее количество своих очков в НХЛ до 400. Всего в лиге канадский игрок обороны провёл 374 матча в регулярных чемпионатах.

Макар уступил лишь двум легендарным защитникам НХЛ по скорости набора 400 очков в лиге. Быстрее него до этой отметки добрались защитники Пол Коффи (359 матчей) и Бобби Орр (333).

За 374 матча в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Макар забросил 108 шайб и отдал 292 результативные передачи. Макар получил приз лучшему защитнику НХЛ и лучшему игроку плей-офф сезона-2021/2022, в котором он стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Макар повторил достижение Каменского за франшизу «Колорадо» по матчам с 3+ очками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android