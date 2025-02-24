НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 февраля
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24 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Этот хет-трик стал для Овечкина 32-м в карьере в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Филом Эспозито.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Гласс, Хайнен) – 12:53 1:1 Кайлли (Миллер, Смит) – 19:12 (pp) 1:2 Миллер (Фокс, Панарин) – 37:00 2:2 Ши (Малкин, Карлссон) – 40:57 3:2 Ши (Кросби, Хейз) – 43:31 3:3 Веси (Трочек, Линдгрен) – 44:21 3:4 Фокс (Смит, Зибанеджад) – 51:26 3:5 Миллер (Веси, Линдгрен) – 59:53
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палат (Хьюз, Хэмилтон) – 13:45 0:2 Хэмилтон (Хишир, Братт) – 29:14 0:3 Кейси (Хьюз, Хьюз) – 34:28 0:4 Ноэсен (Хишир, Братт) – 45:06 (pp) 0:5 Татар (Хишир) – 49:27
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Макар, Лехконен) – 07:49 1:1 Шенн (Кайру, Фолк) – 30:45 2:1 Парэйко (Бучневич, Томас) – 34:13 3:1 Холлоуэй (Фолк, Кайру) – 39:50
На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился российский нападающий Никита Кучеров.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хагель (Макдона, Лиллеберг) – 29:27 (sh) 2:0 Кучеров (Пойнт) – 51:15 3:0 Гленденинг (Аткинсон, Эйссимонт) – 52:58 3:1 Райт (Монтур, Махура) – 55:24 4:1 Пол (Хагель, Чирелли) – 58:14
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Каспер (Рэймонд) – 03:11 2:0 Дебринкэт (Ларкин, Кейн) – 04:29 (pp) 3:0 Кейн (Зайдер, Рэймонд) – 05:06 (pp) 3:1 Строум (Терри, Ватрано) – 08:24 4:1 Расмуссен (Комфер, Густафссон) – 22:14 (pp) 4:2 Готье (ЛаКомбе, Мактавиш) – 27:04 4:3 Целльвегер (Карлссон, Фаббри) – 57:44 4:4 Готье – 59:07 5:4 Кейн (Каспер) – 64:00
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Терявяйнен (Бертуцци, Донато) – 19:49 (pp) 1:1 Робертсон (Доми, Макманн) – 27:09 (pp) 1:2 Маккейб (Танев, Мэттьюс) – 29:45 1:3 Робертсон (Доми, Лоренц) – 39:45 2:3 Курашев (Назар, Бертуцци) – 39:53 2:4 Танев (Маккейб, Кемпф) – 52:07 2:5 Хольмберг (Нюландер, Таварес) – 58:28
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стил (Бек, Сеси) – 02:10 1:1 Энгвалль (Маклин, Гэткомб) – 23:44 1:2 Робертсон (Хинц, Бурк) – 28:48 2:2 Палмьери (Деанджело, Нельсон) – 28:55 2:3 Робертсон (Хинц, Дюшейн) – 35:53 (pp) 2:4 Робертсон (Джонстон, Дюшейн) – 37:28 (pp) 3:4 Дюклер (Хорват) – 49:17
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Петтерссон, Зутер) – 21:42 (pp) 1:1 Кули (Марино, Келлер) – 23:51 2:1 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 54:07 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Тоффоли, Уолман) – 03:41 1:1 Кадри (Фрост, Уигар) – 07:27 (pp) 2:1 Руни (Ломберг, Поспишил) – 23:35 2:2 Тоффоли (Эклунд, Мухамадуллин) – 41:54 3:2 Хэнли (Юбердо, Кадри) – 53:28
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