НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 февраля

24 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Этот хет-трик стал для Овечкина 32-м в карьере в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Филом Эспозито.

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился российский нападающий Никита Кучеров.