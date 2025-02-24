Коннор Макдэвид сфотографировался с сыновьями Александра Овечкина

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3. После матча капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал совместную фотографию с сыновьями Александра Овечкина — Сергеем и Ильёй.

Фото: личный архив Овечкина

Напомним, Овечкин стал автором хет-трика. Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи. Одна из шайб Овечкина стала победной в матче.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.