«Горяч, как пистолет». Овечкин получил приз в раздевалке «Вашингтона» после хет-трика

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). В раздевалке команды россиянин получил приз лучшему игроку матча.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил игру россиянина и заявил, что «Овечкин горяч, как пистолет». Александр поблагодарил партнёров, получил приз лучшему игроку матча и пожелал команде хорошо провести выходной день.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.