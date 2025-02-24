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Братья Робертсоны повторили 25-летнее достижение Павла и Валерия Буре

Братья Робертсоны повторили 25-летнее достижение Павла и Валерия Буре
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Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон стал автором хет-трика в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Его брат форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Николас Робертсон отметился дублем в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стил (Бек, Сеси) – 02:10     1:1 Энгвалль (Маклин, Гэткомб) – 23:44     1:2 Робертсон (Хинц, Бурк) – 28:48     2:2 Палмьери (Деанджело, Нельсон) – 28:55     2:3 Робертсон (Хинц, Дюшейн) – 35:53 (pp)     2:4 Робертсон (Джонстон, Дюшейн) – 37:28 (pp)     3:4 Дюклер (Хорват) – 49:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Терявяйнен (Бертуцци, Донато) – 19:49 (pp)     1:1 Робертсон (Доми, Макманн) – 27:09 (pp)     1:2 Маккейб (Танев, Мэттьюс) – 29:45     1:3 Робертсон (Доми, Лоренц) – 39:45     2:3 Курашев (Назар, Бертуцци) – 39:53     2:4 Танев (Маккейб, Кемпф) – 52:07     2:5 Хольмберг (Нюландер, Таварес) – 58:28    

Таким образом, Робертсоны повторили достижение братьев Буре. Павел и Валерий также отметились несколькими заброшенными шайбами в одном игровом дне НХЛ 1 марта 2000 года.

Павел Буре провёл в НХЛ 12 сезонов в составе команд «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свою скорость получил прозвище Русская ракета. Член Зала хоккейной славы. Валерий Буре — участник Матча всех звёзд НХЛ в 2000 году. В составе сборной России: серебряный призёр Олимпиады в 1998 году, бронзовый призёр в 2002 году, участник чемпионата мира 1994 года, Кубка мира 1996 года.

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