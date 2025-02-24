Братья Робертсоны повторили 25-летнее достижение Павла и Валерия Буре

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон стал автором хет-трика в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Его брат форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Николас Робертсон отметился дублем в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).
Таким образом, Робертсоны повторили достижение братьев Буре. Павел и Валерий также отметились несколькими заброшенными шайбами в одном игровом дне НХЛ 1 марта 2000 года.
Павел Буре провёл в НХЛ 12 сезонов в составе команд «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свою скорость получил прозвище Русская ракета. Член Зала хоккейной славы. Валерий Буре — участник Матча всех звёзд НХЛ в 2000 году. В составе сборной России: серебряный призёр Олимпиады в 1998 году, бронзовый призёр в 2002 году, участник чемпионата мира 1994 года, Кубка мира 1996 года.
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