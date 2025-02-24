Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 10 матчей.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня. Россиянин отметился хет-триком в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Александр стал автором победного гола и добрался до отметки в 882 заброшенные шайбы в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки по голам российскому форварду осталось забросить 12 шайб.
Второй звездой дня лига признала братьев Джейсона и Ника Робертсона, которые стали авторами хет-трика и дубля соответственно. Робертсоны повторили достижение братьев Буре. Павел и Валерий также отметились несколькими заброшенными шайбами в одном игровом дне НХЛ 1 марта 2000 года.
Третьей звездой признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Доус, оформивший шат-аут в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:0).
- 24 февраля 2025
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