Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 10 матчей.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня. Россиянин отметился хет-триком в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Александр стал автором победного гола и добрался до отметки в 882 заброшенные шайбы в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки по голам российскому форварду осталось забросить 12 шайб.

Второй звездой дня лига признала братьев Джейсона и Ника Робертсона, которые стали авторами хет-трика и дубля соответственно. Робертсоны повторили достижение братьев Буре. Павел и Валерий также отметились несколькими заброшенными шайбами в одном игровом дне НХЛ 1 марта 2000 года.

Третьей звездой признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Доус, оформивший шат-аут в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:0).