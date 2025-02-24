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Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 10 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня. Россиянин отметился хет-триком в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Александр стал автором победного гола и добрался до отметки в 882 заброшенные шайбы в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки по голам российскому форварду осталось забросить 12 шайб.

Второй звездой дня лига признала братьев Джейсона и Ника Робертсона, которые стали авторами хет-трика и дубля соответственно. Робертсоны повторили достижение братьев Буре. Павел и Валерий также отметились несколькими заброшенными шайбами в одном игровом дне НХЛ 1 марта 2000 года.

Третьей звездой признан вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Доус, оформивший шат-аут в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:0).

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