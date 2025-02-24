Трушков — об «Ак Барсе»: хорошая команда, классная и мощная

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2) и поделился мнением о неудачной серии в матчах с казанцами.

«Ак Барс» – хорошая команда, классная, мощная. С ними всегда интересно играть, здорово приезжать в Казань, на «Татнефть Арене» всегда отличная атмосфера, заводит и хозяев, и гостей. В целом хорошо играли, я не про себя даже, а в целом про всю команду. Сильный матч провели, но, к сожалению, не получилось реализовать какие-то свои моменты.

Стараемся в каждой игре, хотим показать себя. Сколько матчей я играл, все вроде как 2:1 заканчивались, был в Казани до этого третий гол, но уже в пустые ворота, не суть. Все матчи плотные действительно, боевые, в кость, никто не жалеет себя. Но чего-то всё-таки не хватает, порадовать болельщиков и себя, к сожалению, так и не удалось», – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Лада» уступила «Ак Барсу» во всех четырёх матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Трушковым читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.