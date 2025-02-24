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Шуми Бабаев ответил, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне

Шуми Бабаев ответил, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев ответил, побьёт ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне. Россиянину осталось забросить 13 шайб до установления нового рекорда по голам в НХЛ. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведёт ещё 25 матчей.

«Конечно, хет-трик Александра Овечкина – это здорово. Не хочу загадывать, побьёт ли Саша рекорд Гретцки в этом сезоне. Главное, чтобы всё со здоровьем было в порядке. Да, все ждут, чем раньше, тем лучше, но при должном здоровье всё обязательно будет. Радует, что «Вашингтон» хорошо играет как команда в целом, Саша отдаётся и выкладывается в каждой встрече, а в самом коллективе царит позитивная атмосфера. Всё это даёт Овечкину дополнительные эмоции», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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