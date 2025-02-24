«Не надо опережать господа бога». Вячеслав Анисин — о рекорде Овечкина

Многократный чемпион мира, Европы и СССР Вячеслав Анисин высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин отметился хет-триком в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и довёл общее количество своих голов в НХЛ до 882. До установления нового рекорда лиги по голам Овечкину осталось забросить 13 шайб.

«Овечкин — молодчик! Осталось всего 13 шайб. Что касается установления рекорда в этом сезоне, мне ничего не кажется. Не надо опережать господа бога», — сказал Анисин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.