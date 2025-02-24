ФК «Динамо» отреагировал на хет-трик Александра Овечкина в матче с «Эдмонтоном»

Пресс-служба футбольного клуба московское «Динамо» отреагировало на хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтоном» (7:3). Россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 12 шайб.

«Важный хет-трик, Саня! Верим, что получится стать №1 уже в этом сезоне. Всё в твоих руках. И ногах тоже», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 882 шайбы.