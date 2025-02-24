Трушков — о Галимове: у Артёма в этом сезоне залетает вообще всё

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2) прокомментировал второй пропущенный гол своей команды.

«Второй гол Казани в начале второго периода был явно необязательным. Но такое случается – сначала шайба вылетела, защитник пошёл в стык, шайба резко поменяла направление, вверх пошла. Это хоккей, что тут скажешь. Конечно, неприятно получать сразу с выхода на лёд из раздевалки, но тут хоккейная случайность, неприятный случай. Рикошет, защитник в стык пошёл, клюшку развернул, в целом всё правильно делал, пытался заблокировать бросок.

Изначально шайба низом шла, по центру, а потом поменяла направление. Скажем так, очень хорошо поменяла. Но тут везёт тому, кто везёт – у Галимова в этом сезоне просто всё вообще залетает, такое ощущение», – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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Второй гол «Ак Барса» записал на свой счёт Артём Галимов. Это его 30-я шайба в регулярном чемпионате — 2024/2025, Галимов идёт на личный снайперский и бомбардирский рекорды.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Трушковым читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.