«Стиль Овечкина — ставить всех на уши. Величайший из великих». Кожевников — о хет-трике

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин стал автором хет-трика в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и сократил отставание от канадца до 12 шайб.

«Это стиль Саши – ставить всех на уши. Пока рекорд Гретцки не побьёт – так и будет всех на уши поднимать (смеётся). Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки – такого интереса уже не будет. Отпразднует достижение, а дальше для народа это станет обыденностью, которую никто не любит. Саша – величайший из великих. Будем надеяться, что удастся побить рекорд уже в этом сезоне. Если не получится, то на следующий год 100%. Будем болеть и ждать!

Овечкин, как и 17-летняя теннисистка Мирра Андреева, поздравили всех российских болельщиков с праздником – Днём защитника Отечества. Мирру тоже хочется обязательно отметить, она большая молодец, поздравляю её с заслуженным титулом WTA-1000 в Дубае», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.