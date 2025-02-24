«Стиль Овечкина — ставить всех на уши. Величайший из великих». Кожевников — о хет-трике

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин стал автором хет-трика в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и сократил отставание от канадца до 12 шайб.
«Это стиль Саши – ставить всех на уши. Пока рекорд Гретцки не побьёт – так и будет всех на уши поднимать (смеётся). Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки – такого интереса уже не будет. Отпразднует достижение, а дальше для народа это станет обыденностью, которую никто не любит. Саша – величайший из великих. Будем надеяться, что удастся побить рекорд уже в этом сезоне. Если не получится, то на следующий год 100%. Будем болеть и ждать!
Овечкин, как и 17-летняя теннисистка Мирра Андреева, поздравили всех российских болельщиков с праздником – Днём защитника Отечества. Мирру тоже хочется обязательно отметить, она большая молодец, поздравляю её с заслуженным титулом WTA-1000 в Дубае», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 24 февраля 2025
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:05
-
07:28
-
07:25
-
07:15
-
07:01
-
06:47
-
06:40
-
06:33
-
06:33
-
06:04
-
05:36
-
04:37
-
04:35
-
03:28
-
03:18
-
03:02
-
02:55