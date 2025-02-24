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«Стиль Овечкина — ставить всех на уши. Величайший из великих». Кожевников — о хет-трике

«Стиль Овечкина — ставить всех на уши. Величайший из великих». Кожевников — о хет-трике
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин стал автором хет-трика в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) и сократил отставание от канадца до 12 шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

«Это стиль Саши – ставить всех на уши. Пока рекорд Гретцки не побьёт – так и будет всех на уши поднимать (смеётся). Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки – такого интереса уже не будет. Отпразднует достижение, а дальше для народа это станет обыденностью, которую никто не любит. Саша – величайший из великих. Будем надеяться, что удастся побить рекорд уже в этом сезоне. Если не получится, то на следующий год 100%. Будем болеть и ждать!

Овечкин, как и 17-летняя теннисистка Мирра Андреева, поздравили всех российских болельщиков с праздником – Днём защитника Отечества. Мирру тоже хочется обязательно отметить, она большая молодец, поздравляю её с заслуженным титулом WTA-1000 в Дубае», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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