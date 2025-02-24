Трушков — о Ливо и Хмелевски: мастерюги, им достаточно одного момента, знают, куда бросать

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков высказался о линии нападения уфимского «Салавата Юлаева».

– Вы заметили что-то особенное в легионерах Уфы? За счёт чего им удаётся такая результативная игра по сезону?

– Что Ливо, что Хмелевски – у них поставленный, сильный бросок. Умеют выбирать позицию, они знают и как бросать, и куда бросать. Нестандартные решения принимают, быстрые очень, мобильные. Бывает так, что одного момента уже достаточно, небольшой шанс, чуть зазевался – уже вынимать надо. Мастерюги, что тут ещё добавишь. Интересно против них играть.

– Не дадите Джошу Ливо приблизиться к рекорду Сергея Мозякина по голам за сезон?

– Не хотелось бы, чтобы с моей помощью, когда я в воротах это случилось. Если и так, то когда-нибудь потом, без моего участия, – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Лада» сыграет против «Салавата Юлаева» в Уфе во вторник.