Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трушков — о Ливо и Хмелевски: мастерюги, им достаточно одного момента, знают, куда бросать

Трушков — о Ливо и Хмелевски: мастерюги, им достаточно одного момента, знают, куда бросать
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков высказался о линии нападения уфимского «Салавата Юлаева».

– Вы заметили что-то особенное в легионерах Уфы? За счёт чего им удаётся такая результативная игра по сезону?
– Что Ливо, что Хмелевски – у них поставленный, сильный бросок. Умеют выбирать позицию, они знают и как бросать, и куда бросать. Нестандартные решения принимают, быстрые очень, мобильные. Бывает так, что одного момента уже достаточно, небольшой шанс, чуть зазевался – уже вынимать надо. Мастерюги, что тут ещё добавишь. Интересно против них играть.

– Не дадите Джошу Ливо приблизиться к рекорду Сергея Мозякина по голам за сезон?
– Не хотелось бы, чтобы с моей помощью, когда я в воротах это случилось. Если и так, то когда-нибудь потом, без моего участия, – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Лада» сыграет против «Салавата Юлаева» в Уфе во вторник.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Трушковым читайте на «Чемпионате»:
«Рекорд Ливо в КХЛ? Без моего участия!» Интервью с неожиданным вратарём-лидером «Лады»
Эксклюзив
«Рекорд Ливо в КХЛ? Без моего участия!» Интервью с неожиданным вратарём-лидером «Лады»
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android