Трушков — о будущем: у меня контракт с «Ладой» до конца следующего сезона

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков ответил на вопрос о будущих карьерных планах.

– Вы пока что остаётесь в «Ладе»?

– У меня ещё действующий контракт, он будет до конца следующего сезона. Стараюсь доказывать, что достоин. Достоин быть в клубе, быть в КХЛ.

– На следующий год видите себя первым номером в «Ладе»?

– Сначала ещё этот сезон надо доиграть качественно, дальше показывать себя, стараться искать пути к победе в каждом матче. Хороший матч вратаря – это большой шанс для победы клуба, тут для всех удачная история. Будем биться, а дальше видно будет, как летом всё сложится, – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.