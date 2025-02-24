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Трушков — о будущем: у меня контракт с «Ладой» до конца следующего сезона

Трушков — о будущем: у меня контракт с «Ладой» до конца следующего сезона
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Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков ответил на вопрос о будущих карьерных планах.

– Вы пока что остаётесь в «Ладе»?
– У меня ещё действующий контракт, он будет до конца следующего сезона. Стараюсь доказывать, что достоин. Достоин быть в клубе, быть в КХЛ.

– На следующий год видите себя первым номером в «Ладе»?
– Сначала ещё этот сезон надо доиграть качественно, дальше показывать себя, стараться искать пути к победе в каждом матче. Хороший матч вратаря – это большой шанс для победы клуба, тут для всех удачная история. Будем биться, а дальше видно будет, как летом всё сложится, – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Трушковым читайте на «Чемпионате»:
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