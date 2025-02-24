Вратарь «Лады» Трушков — о статусе первого номера: стараюсь цепляться за свой шанс

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Трушков высказался о повышенной нагрузке после того, как он стал первым номером в клубе.

«Стараюсь цепляться за свой шанс. Бьюсь в каждой игре, появилась возможность проявить себя – надо бороться, доказывать. Отдаюсь в каждом матче, в каждом моменте. Не всегда, конечно, получается, но ничего страшного, это тоже опыт. Мне нравится много играть, спасибо тренерскому штабу за доверие.

Я никогда первым номером не был в КХЛ, поэтому у меня мотивация огромная. Да и у всей команды, как мне кажется, мотивации предостаточно, этот вопрос в любом случае стоять не должен. Мы всё равно выходим на каждую игру как на последнюю, стараемся найти пути к победе», – сказал Трушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский, лидировавший в КХЛ по вратарскому xG, перешёл в московское «Динамо».