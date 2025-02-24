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«Металлург» сыграет с «Северсталью» в форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества

«Металлург» сыграет с «Северсталью» в форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества
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«Металлург» сыграет с «Северсталью» в форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча пройдёт сегодня, 24 февраля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что данная форма скоро появится в продаже в клубных магазинах «Металлурга».

Фото: ХК «Металлург»

«Металлург» выйдет в плей-офф, если обыграет «Северсталь». Череповецкий клуб оформит выход в плей-офф в случае победы над магнитогорцами или проиграет «Металлургу» за пределами основного времени матча и «Куньлунь Ред Стар» проиграет ХК «Сочи». Также «Северсталь» станет участником матчей плей-офф в случае, если «Куньлунь Ред Стар» проиграет ХК «Сочи» в основное время.

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