«Металлург» сыграет с «Северсталью» в форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча пройдёт сегодня, 24 февраля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Сообщается, что данная форма скоро появится в продаже в клубных магазинах «Металлурга».

Фото: ХК «Металлург»

«Металлург» выйдет в плей-офф, если обыграет «Северсталь». Череповецкий клуб оформит выход в плей-офф в случае победы над магнитогорцами или проиграет «Металлургу» за пределами основного времени матча и «Куньлунь Ред Стар» проиграет ХК «Сочи». Также «Северсталь» станет участником матчей плей-офф в случае, если «Куньлунь Ред Стар» проиграет ХК «Сочи» в основное время.