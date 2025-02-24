«Он лучший снайпер всех времён». Уилсон оценил хет-трик Овечкина в ворота «Эдмонтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил хет-трик российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.
«Он лучший снайпер всех времён, конечно, у него всё в порядке с броском. Всё, что он делает, впечатляет. Он может забивать в любых ситуациях и с любых позиций — со своего офиса или в пустые ворота со своей половины площадки. За этим всегда интересно наблюдать», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.
- 24 февраля 2025
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