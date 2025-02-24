«Идёт твёрдой поступью». Дементьев — о хет-трике Овечкина в ворота «Эдмонтона»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.

«Молодец, радует. Опять же, нужно дождаться окончательного результата и потом уже оценивать. А то, что он на правильном пути и идёт твёрдой поступью, очень радует. Дай бог ему здоровья», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.