«Идёт твёрдой поступью». Дементьев — о хет-трике Овечкина в ворота «Эдмонтона»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.
«Молодец, радует. Опять же, нужно дождаться окончательного результата и потом уже оценивать. А то, что он на правильном пути и идёт твёрдой поступью, очень радует. Дай бог ему здоровья», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.
- 24 февраля 2025
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