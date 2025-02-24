Сколько ещё шайб Александр Овечкин забросит до конца регулярного чемпионата?

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 25 матчей.

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Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провёл 1467 матчей и набрал 1596 (882+714) очков.