Дементьев рассказал, почему пауза в чемпионате НХЛ положительно сказалась на игре Овечкина

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, почему пауза в чемпионате НХЛ положительно сказалась на игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин отметился хет-триком во втором матче после двухнедельной паузы на Турнир четырёх наций.

— Пауза в регулярном чемпионате помогла Овечкину?

— Слушайте, возраст – дело серьёзное, особенно с такой интенсивностью игр. Мы все видим, что Александр грамотно воспользовался паузой, восстановился, отдохнул с семьёй, с новыми силами пришёл в раздевалку и забросил три шайбы. Поэтому, значит, всё было правильно, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.