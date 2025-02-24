Представитель Овечкина высказался о хет-трике Александра в ворота «Эдмонтона»

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, высказался о хет-трике российского нападающего в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

«Отличная игра с «Эдмонтоном», феноменальный результат, Саша – большой молодец, команда выиграла. Играли «back to back», после встречи с «Питтсбургом», где Саше немножко не повезло: было много большинства и бросков, но фарта не хватило. А сейчас всё вернулось. Побьёт ли Саша рекорд Гретцки в этом сезоне или в следующем – мы не загадываем. Посмотрим, как будет. Главное, чтобы было всё в порядке со здоровьем и без травм», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.