Сотрудник «Вашингтона» сохранил клюшку Овечкина, которой Александр забил голы «Эдмонтону»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

Сотрудник «Вашингтона» пометил памятной лентой клюшку Овечкина, которой Александр забил первый и второй голы в ворота «Эдмонтона». Сервисмен указал дату матча и порядковый номер шайб в карьере российского снайпера. Вероятно, клюшка отправится в клубный или личный музей Овечкина.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провёл 1467 матчей и набрал 1596 (882+714) очков.