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Плющев — о хет-трике Овечкина: Саша поймал кураж, за него можно только порадоваться

Плющев — о хет-трике Овечкина: Саша поймал кураж, за него можно только порадоваться
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

«Что комментировать в хет-трике Овечкина? Всё на табло! Хет-трик есть хет-трик, он не часто бывает у хоккеистов. Видно, что Саша поймал кураж, за него можно только порадоваться. Я не Ванга, поэтому не загадываю, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Хоккей — контактная игра, поэтому всякое может произойти. Недавняя травма Овечкина не появилась просто так. Но желаю Саше успехов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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