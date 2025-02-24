Плющев — о хет-трике Овечкина: Саша поймал кураж, за него можно только порадоваться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи.
«Что комментировать в хет-трике Овечкина? Всё на табло! Хет-трик есть хет-трик, он не часто бывает у хоккеистов. Видно, что Саша поймал кураж, за него можно только порадоваться. Я не Ванга, поэтому не загадываю, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Хоккей — контактная игра, поэтому всякое может произойти. Недавняя травма Овечкина не появилась просто так. Но желаю Саше успехов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 24 февраля 2025
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