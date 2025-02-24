Агент Ливо заявил о договорённости по новому двухлетнему контракту игрока с «Салаватом»

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, заявил о договорённости по новому двухлетнему контракту игрока с уфимским клубом.

«Если Джош уже сам всё сказал, то мы этого не скрываем. Мы всегда говорили, что приоритет – остаться в «Салавате Юлаеве». Это можно отследить во всех наших заявлениях. Договорились с клубом спокойно о двухлетнем контракте, сказали всё руководству, которое пошло нам навстречу. Мы в каких-то моментах тоже пошли им навстречу. Могу сказать, что это не лучшее предложение, лежавшее у нас на столе, но Ливо хотел остаться в Уфе», – сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем чемпионате 31-летний канадский нападающий набрал уже 65 (41+24) очков в 52 матчах и занимает первую строчку в списке бомбардиров и снайперов текущего регулярного сезона КХЛ. Рекорд лиги по числу голов за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»). Всего в КХЛ на счету Ливо 112 (60+52) очков в 98 матчах.